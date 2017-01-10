هكذا رد ''القسام'' على تقرير تلفزيون فلسطين عن الأنفاق

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السبيل - قال أبو عبيدة الناطق الرسمي باسم كتائب الشهيد عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة "حماس"، إنّ محاولات اللمز بالمقاومة وأنفاقها لن تنطلي على شعبنا، للتغطية على جريمة المشاركة في حصار غزة وخنقها الذي يستهدف أساسًا رأس المقاومة.



وأوضح أبو عبيدة في تغريدات نشرها على صفحة "القسام" على تويتر، اليوم الثلاثاء، أنّ الأنفاق هي أبدع وأعظم ما أنتجته عقلية، وإرادة المقاومة الفلسطينية في وجه الترسانة العسكرية الصهيونية، والحصار الظالم على غزة.



وأضاف: "المقاومة قدمت سيلاً من التضحيات في سبيل قيامها بواجب الإعداد، وبناء الأنفاق التي أذهلت العدو، وأفشلت نظرياته الأمنية والعسكرية".



وكان تلفزيون فلسطين التابع السلطة الفلسطينية قد بث، مساء أمس الاثنين، حلقة خاصة اتهم فيها المقاومة الفلسطينية بغزة بإضاءة الأنفاق والتسبب في معاناة الناس، حيث جاء الحلقة بعنوان "غزة بلا كهرباء .. والأنفاق مضاءة".