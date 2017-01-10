شهيد بعد اقتحام الاحتلال منزله شمال الضفة

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السبيل- استشهد شاب فلسطيني فجر الثلاثاء برصاص قوات الاحتلال خلال حملة مداهمات واعتقالات في مخيم الفارعة بين مدينتي نابلس وطوباس شمال الضفة الغربية المحتلة.

السبيل- استشهد شاب فلسطيني فجر الثلاثاء برصاص قوات الاحتلال خلال حملة مداهمات واعتقالات في مخيم الفارعة بين مدينتي نابلس وطوباس شمال الضفة الغربية المحتلة.

وأفاد شهود عيان لوكالة "صفا" بأن قوات الاحتلال أعدمت الشاب محمد الصالحي (32 عاما) أثناء بعد مداهمة منزله في المخيم.



وأوضح الشهود أن جنود الاحتلال داهموا منزل الصالحي بعد منتصف الليل للتسلل عبره إلى منزل الشاب محمود صالح جبارين لاعتقاله، وقد فوجئ الصالحي وأمه بجنود الاحتلال في بيتهم، وحاول التصدي لهم وبدأ بالصراخ بوجههم ظانا أنهم لصوص.



وعندها أطلق عليه الجنود وابلا من الرصاص من نقطة الصفر، اخترقت 6 رصاصات منها جسده أمام عيني والدته المسنة، وتركوه ينزف إلى أن فارق الحياة، ومن ثم نقل جثمانه إلى المستشفى التركي في طوباس.



يذكر أن الصالحي هو أسير محرر، أمضى 3 سنوات في سجون الاحتلال، وهو أعزب والابن الوحيد لوالدته وله أخت واحدة، وكان والده قد توفي قبل بضعة شهور.



كما اعتقل جنود الاحتلال 4 شبان خلال اقتحامهم للمخيم، وهم: محمود صالح جبارين، ومحمود نظمي أبو حسن، وقيس نشأت أبو حسن، وربيع جمال مبارك، وجميعهم في العشرينيات من العمر.



وشهد المخيم مواجهات عنيفة بين عشرات الشبان وجنود الاحتلال استمرت حتى انسحاب الاحتلال.



كما اندلعت فجر اليوم الثلاثاء مواجهات في مخيم طولكرم شمال الضفة الغربية عقب اقتحام قوات الاحتلال له وإطلاق وابل من القنابل الغازية.



وقال شهود عيان ل"صفا" إن أكثر من 13 دورية عسكرية داهمت المخيم في مدينة طولكرم وانتشرت بين الشوارع والأزقة واعتدت على المواطنين حيث تجمع الشبان ورشقوا قوات الاحتلال بالحجارة.



وأشاروا إلى أن جنود الاحتلال أطلقوا وابلا كثيفا من القنابل الغازية باتجاه المواطنين ومنازلهم ما أوقع إصابات بالاختناق بالغاز المسيل للدموع.



وانتشرت قوات الاحتلال في مفارق رئيسية في مدينة طولكرم حتى وقت مبكر من صباح اليوم.



كما اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم الثلاثاء القيادي في حركة حماس الشيخ نزيه أبو عون ونجله إسلام وخمسة مواطنين آخرين عقب مداهمات في بلدة جبع جنوب مدينة جنين .



وقال شهود عيان ل"صفا" إن عدة آليات عسكرية داهمت جبع فجرا واقتحمت منزل القيادي أبو عون وفتشته واعتقلته واعتقلت نجله إسلام .



كما اعتقلت قوات الاحتلال كلا من سعيد وجيه أبو عون وعماد كنعان ، وأحمد نمر ملايشة ومحمد ملايشة وأشرف حسن ملايشة وهم من أنصار حركة حماس.



وأشار مواطنون إلى مداهمات منازل أخرى في البلدة وتفتيشها في عملية عسكرية واسعة.



