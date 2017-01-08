كشف تسجيلات تدين نتنياهو بقضية الفساد

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كشفت صحيفة "هآرتس" العبرية الأحد، عن "امتلاك الشرطة لأدلة وتسجيلات تُشير إلى قيام رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو كما يبدو بالتفاوض مع رجل أعمال كبير حول تلقي منفعة مقابل منحه امتيازات".

السبيل - صفاكشفت صحيفة "هآرتس" العبرية الأحد، عن "امتلاك الشرطة لأدلة وتسجيلات تُشير إلى قيام رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو كما يبدو بالتفاوض مع رجل أعمال كبير حول تلقي منفعة مقابل منحه امتيازات".



وقالت الصحيفة "إن هذه الأدلة فاجأت نتنياهو خلال التحقيق معه الخميس الماضي.



وأضافت "أن المستشار القانوني للحكومة أفيحاي مندلبليت قد أحيط علمًا بهذه الأدلة قبل عدة أشهر غير أنه اعتبر أنها لا ترقى إلى حد ارتكاب جريمة".



في السياق، قالت النائب الإسرائيلية بالكنيست شيلي يحيموفيتش من حزب "المعسكر الصهيوني": "إن لحظة اضطرار رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إلى تعليق عمله أخذت تقترب".



جاء ذلك في ظل التحقيقات التي يخضع لها نتنياهو منذ أيام، بشبهة ضلوعه بقضية فساد ورشاوي لرجال أعمال وشخصيات مرموقة.



ووصفت يحيموفيتش خلال ندوة ثقافية في "تل أبيب" الليلة الماضية تصرف رئيس الوزراء بأنه "فساد"، مضيفة "أنه لا يمكن الاستخفاف بإمداده المستمر بالسيجارات الفاخرة وقناني الشمبانيا من أصحاب المال".