السلطة الفلسطينية تعتقل منفذ عملية ''بيت ايل''

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ذكرت مصادر صحفية إسرائيلية اليوم الجمعة أن أجهزة أمن السلطة الفلسطينية اعتقلت مطلق النار على مدخل مستوطنة "بيت ايل" قرب رام الله في الضفة الغربية التي وقعت الأسبوع الماضي.

السبيل - صفاذكرت مصادر صحفية إسرائيلية اليوم الجمعة أن أجهزة أمن السلطة الفلسطينية اعتقلت مطلق النار على مدخل مستوطنة "بيت ايل" قرب رام الله في الضفة الغربية التي وقعت الأسبوع الماضي.



وبحسب ما أورده موقع القناة العبرية السابعة فإن العملية وقعت الأسبوع الماضي عندما أطلق فلسطيني النار من مركبة مارة قرب مخيم الجلزون للاجئين باتجاه مدخل المستوطنة ولاذ بالفرار.



وحسب القناة فإن قوات أمن السلطة أطلقت مطلق النار من دون أن تورد المزيد من التفاصيل.