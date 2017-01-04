مقتل ضابط إسرائيلي كبير متأثرا بإصابته بحرب 2014

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السبيل- صفا



قتل ضابط إسرائيلي كبير، الليلة الماضية، متأثرا بجراحه التي أصيب بها خلال العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة عام2014.

السبيل- صفاقتل ضابط إسرائيلي كبير، الليلة الماضية، متأثرا بجراحه التي أصيب بها خلال العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة عام2014.

وقالت الإذاعة الإسرائيلية العامة إن القتيل هو حاغاي بن أري وهو برتبة ميجر في الجيش وقتل متأثرا بجراحه التي اصيب بها خلال عملية "الجرف الصامد" في قطاع غزة عام 2014".



وبمقتل "آري" يرتفع عدد القتلى الإسرائيليين من جراء الهجوم على غزة إلى 74 وفق إحصائيات رسمية، بينما قالت فصائل المقاومة انها نجحت بتكبيد الجيش الإسرائيلي خسائر فادحة في صفوفه.



