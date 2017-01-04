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الأربعاء 4 كانون الثاني 2017

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مقتل ضابط إسرائيلي كبير متأثرا بإصابته بحرب 2014

مقتل ضابط إسرائيلي كبير متأثرا بإصابته بحرب 2014

السبيل- صفا

قتل ضابط إسرائيلي كبير، الليلة الماضية، متأثرا بجراحه التي أصيب بها خلال العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة عام2014.
وقالت الإذاعة الإسرائيلية العامة إن القتيل هو حاغاي بن أري وهو برتبة ميجر في الجيش وقتل متأثرا بجراحه التي اصيب بها خلال عملية "الجرف الصامد" في قطاع غزة عام 2014".

وبمقتل "آري" يرتفع عدد القتلى الإسرائيليين من جراء الهجوم على غزة إلى 74 وفق إحصائيات رسمية، بينما قالت فصائل المقاومة انها نجحت بتكبيد الجيش الإسرائيلي خسائر فادحة في صفوفه.

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