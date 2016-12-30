الاحتلال يبحث استعادة جثماني جنديين لدى حماس

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السبيل- الاناضول

يبحث المجلس الوزاري المصغر للشؤون السياسية والأمنية في إسرائيل بعد غد الأحد سبل استعادة جثتي جنديين "فقدا" أثناء الحرب الأخيرة على قطاع غزة صيف العام 2014، حسب القناة التلفزيونية الإسرائيلية الثانية. السبيل- الاناضوليبحث المجلس الوزاري المصغر للشؤون السياسية والأمنية في إسرائيل بعد غد الأحد سبل استعادة جثتي جنديين "فقدا" أثناء الحرب الأخيرة على قطاع غزة صيف العام 2014، حسب القناة التلفزيونية الإسرائيلية الثانية.

وأفادت القناة مساء أمس الخميس بأن اجتماع المجلس الوزاري المصغر سيبحث لأول مرة منذ عامين سبل استعادة جثتي الجنديين المفقودين هدار غولدن وآرون شاؤول.

وذكرت أن الاجتماع جاء على خلفية أزمة الثقة بين عائلات الجنود المفقودين ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

وأوضحت أن الأزمة اشتدت بعد توقيع المصالحة بين إسرائيل وتركيا دون إدراج ملف استعادة الجنود المفقودين ضمن الاتفاق.

واتهمت والدة الجندي الإسرائيلي المفقود آرون شاؤول نتنياهو بنسيان قضية نجلها. وقالت في تصريحات صحفية أمس الخميس إن "نسيان جنود غولاني سيدفعهم لنسيانك".

وتوقعت القناة الثانية أن يناقش المجلس الوزاري المصغر إجراءات جديدة للضغط على حركة حماس، من بينها تشديد ظروف اعتقال أسرى الحركة في السجون الإسرائيلية، والضغط على عوائل أعضاء كتائب عز الدين القسام وإعادة اعتقال بعض الأسرى المحررين.

وكانت كتائب عز الدين القسام أعلنت في مطلع أبريل/نيسان الماضي وجود "أربعة جنود إسرائيليين أسرى لديها"، دون أن تكشف بشكل رسمي إن كانوا أحياء أم أمواتا.

ومن ضمن هؤلاء الجنود آرون شاؤول الذي أعلنت القسام أسره في 20 يوليو/تموز 2014 أثناء تصدي مقاتليها لتوغل بري للجيش الإسرائيلي في حي التفاح شرقي مدينة غزة.

وترفض حركة حماس بشكل متواصل تقديم أي معلومات عن الإسرائيليين الذين تقول إنها أسرتهم.

وكانت الحكومة الإسرائيلية قد أعلنت عن فقدان جثتي جنديين في قطاع غزة أثناء حرب 2014 وهما آرون شاؤول، وهدار غولدن، لكنها عادت وصنفتهما مفقودين وأسيرين.

وإضافة إلى الجنديين تتحدث إسرائيل عن فقدان اثنين آخرين -أحدهما من أصل إثيوبي والآخر إسرائيلي من أصل عربي- دخلا غزة بصورة غير قانونية.