إصابة فتاة على حاجز قلنديا بزعم محاولة الطعن

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السبيل- صفا



أصيبت فتاة فلسطينية، صباح الجمعة، بعد إطلاق جنود الاحتلال الإسرائيلي النار عليها على حاجز قلنديا شمال مدينة القدس المحتلة، بزعم محاولتها تنفيذ علمية طعن. السبيل- صفاأصيبت فتاة فلسطينية، صباح الجمعة، بعد إطلاق جنود الاحتلال الإسرائيلي النار عليها على حاجز قلنديا شمال مدينة القدس المحتلة، بزعم محاولتها تنفيذ علمية طعن.



وقال مصدر لوكالة "صفا" إن جنود الاحتلال أطلقوا النار على فتاة ما أدى لإصابتها في الأطراف السفلية، ولا تزال ملقاة على الأرض دون تقديم الإسعاف لها، فيما أغلق الجنود الحاجز على الفور.



بدورها، قالت الناطقة باسم شرطة الاحتلال لوبا السمري في بيان لها إن الجنود لاحظوا تقدم الفتاة عن طريق مسلك عبور السيارات اتجاه مكان توقف الجنود وبيدها سكين، فأوعزوا إليها بالتوقف وواصلت التقدم نحوهم سريعا وقاموا بإجراءات إلقاء القبض عليها وتحييدها مع ضبطهم السكين". على حد زعمها.



