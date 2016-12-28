نتنياهو: كيري يتحدث بشكل مهووس ومنحاز ضد ''إسرائيل''

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ندد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الأربعاء، بخطاب وزير الخارجية الأمريكي جون كيري، ووصفه بـ"المنحاز" ضد إسرائيل.

السبيل - الأناضولندد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الأربعاء، بخطاب وزير الخارجية الأمريكي جون كيري، ووصفه بـ"المنحاز" ضد إسرائيل.



وقال نتنياهو، في بيان صادر عن مكتبه، إن "كيري، تناول بشكل مهووس قضية المستوطنات خلال خطابه".



وأضاف نتنياهو، أن كيري "لم يتطرق إلى جذور الصراع المنبثقة عن الرفض الفلسطيني لوجود دولة يهودية بأي حدود".



ووصف رئيس الوزراء الإسرائيلي خطاب كيري بـ"المنحاز ضد إسرائيل، كالقرار الذي دفعه كيري، قُدما في الأمم المتحدة (في إشارة إلى قرار مجلس الأمن بوقف المستوطنات)".



وفي السياق ذاته؛ هاجم نتنياهو خطاب وزير الخارجية الأمريكي جون كيري بشأن عملية السلام، معتبراً أنه "هاجم الديمقراطية الوحيدة" بالمنطقة.



وقال نتنياهو خلال خطاب للرد على خطاب كيري: "لمدة ساعة كاملة وزير الخارجية الأمريكي هاجم الديمقراطية الوحيدة في الشرق الأوسط"، حسب قوله.



ووصف نتنياهو الخطاب بأنه كان "مفاجئاً للغاية ومخيباً للآمال بشكل كبير".



وأضاف نتنياهو أن كيري "اهتم بالمستوطنات، بدلاً من التعامل مع جذور الرفض الفلسطيني للاعتراف بأي دولة يهودية".



وأشار إلى أن كيري "تحدث لمدة ساعة كاملة، في الوقت الذي يلتهب فيه الشرق الأوسط بأكمله بالنيران، وبلدان بأكملها تنهار من الارهاب المستشري".



واعتبر رئيس الوزراء الإسرائيلي أن خطاب كيري "يساوي بين البناء والإرهاب".



وقال "لا يسعني إلا التعبير عن الأسف، لو كانت الحكومة الأمريكية تستثمر في مجال مكافحة الإرهاب الفلسطيني، بنفس الطاقة التي تستثمر بها في إدانة البناء في القدس، فقد يكون هنالك فرصة أفضل لتعزيز السلام".



وتطرق نتنياهو، خلال خطابه الى قرار مجلس الأمن الدولي الذي أدان الاستيطان الإسرائيلي بالأراضي المحتلة، وقال "لدينا أدلة بأن أمريكا تقف وراء التصويت على قرار مجلس الأمن".



وفي وقت سابق من مساء اليوم، حذر وزير الخارجية الأمريكي، في خطاب شامل من واشنطن حول رؤيته لحل النزاع بين الفلسطينيين والإسرائيليين، من أن المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة، تهدد أمل السلام مع الفلسطينيين ومستقبل إسرائيل ذاتها.



ودافع كيري عن امتناع بلاده عن التصويت في مجلس الأمن الجمعة الماضية على قرار الاستيطان، قائلا: "امتناعنا عن التصويت في الأمم المتحدة بخصوص الاستيطان كان متطابقاً مع مبادئنا"، مضيفا أن "المستوطنات لا تعزز أمن اسرائيل بل إن بعضها يزيد العبئ عليها".



وعلق وزير التربية والتعليم الإسرائيلي، نفتالي بينت، مساء الأربعاء، على قول كيري، أن "حل الدولتين هو الطريق الوحيد إلى السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين"، بالتأكيد على معارضته إقامة دولة فلسطينية.

