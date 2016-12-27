والدة شاؤول لنتنياهو: كاذب من يدعي أنه يعرف وضع ابني

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في عيد ميلاده الثالث والعشرين، بعثت والدة الجندي الأسير بقطاع غزة على يد كتائب القسام "أرون شاؤول" برسالة لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، قائلة إن "نسيان جنود جولاني سيدفعهم لنسيانك".

السبيل - صفافي عيد ميلاده الثالث والعشرين، بعثت والدة الجندي الأسير بقطاع غزة على يد كتائب القسام "أرون شاؤول" برسالة لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، قائلة إن "نسيان جنود جولاني سيدفعهم لنسيانك".



وقالت "زهافا شاؤول" في حديث لإذاعة الجيش صباح اليوم الثلاثاء إن هذا العام الثالث الذي يوافق ميلاد ابنها دون وجوده معها، مشيرةً إلى أن الزمن لا يساهم في لأمِّ الجراح، وأن حياتهم تحولت إلى جحيم منذ أسره بغزة.



واعتبرت أن مشكلتهم الكبرى تتمثل في الشك حول مصير شاؤول، لأنهم يعرفون بأنه أسر وهو حي.



وأضافت معبرة عن مشاعرها تجاهه قائلة: "أفكر به كل يوم، عندما أتناول الطعام أسأل نفسي هل أكل هو، وعندما أذهب إلى النوم أسأل نفسي هل يستطيع شاؤول النوم؟ فنحن لا نعرف وضع شاؤول اليوم، ولا أحد يعرف شيء، وإذا ما ادعى أحدهم شيئاً آخر فهو يكذب".



كما تحدثت عن محاولاتها لثني ابنها الأسير عن التجند في صفوف لواء جولاني، ولكنه وعدها في النهاية بعدم التقدم إلى الأخطار، قائلةً إن ابنها لم يكن عليه الدخول لغزة؛ ولكنه قال لقائده إنه في حال الدخول لغزة فسينضم إليهم.



ووجهت "زهافا" في نهاية حديثها رسالة شديدة اللهجة لنتنياهو قائلة "إنه يعرف كيفية إرسال الأبناء إلى حرب استمرت 51 يومًا، وهي أطول من حرب الغفران (أكتوبر 73) ، وأنت أدخلته إلى غزة وعليك مسئولية إخراجه من هناك، لا يهم بأي طريقة، فلا تتخلى عن جنود جولاني لأنهم سيتخلون عنك".



وكانت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) أعلنت مساء 20 يوليو 2014 أسرها الجندي أرون شاؤول خلال عملية شرق حي التفاح شمال شرق مدينة غزة إبان العدوان البري؛ لكن جيش الاحتلال أعلن عن مقتله.