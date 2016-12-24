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السبت 24 كانون الأول 2016

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بالصور والفيديو.. سقوط مركبة داخلها عائلة في نهر الأردن

بالصور والفيديو.. سقوط مركبة داخلها عائلة في نهر الأردن
السبيل - أصيب ثلاثة أشخاص من دير الأسد في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بعد ظهر اليوم، السبت، بعد أن انزلقت سيارة كانت تقل عائلة مكونة من رجل وزوجته (30 عامًا) وطفلتهما (3 سنوات) في نهر الأردن.




وذكر موقع "عرب 48" أن طواقم الإنقاذ تمكنت من تخليص الأشخاص الثلاثة العالقين من السيارة الغارقة، وتحاول طواقم الإسعاف في هذه الأثناء تقديم الإنعاش للطفلة التي وصفت حالتها بالحرجة، في محاولة لإنقاذ حياتها، أما إصابة الرجل والمرأة فوصفت بمتوسطة إلى طفيفة، ليتم نقل الجرحى بمروحية إنقاذ إلى أحد المشافي القريبة ليتلقوا العلاج اللازم.

ووصلت الشرطة إلى مكان وقوع الحادث وباشرت التحقيق في حيثيات وأسباب وقوعه. 


















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