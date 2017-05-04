إصابة شاب بزعم نيته الطعن بالخليل

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أصابت قوة من جيش الاحتلال الإسرائيلي شابًا فلسطينيًا بالرصاص بزعم نيته تنفيذ عملية طعن قرب المسجد الإبراهيمي بمدينة الخليل جنوب الضفة الغربية المحتلة. السبيل - صفاأصابت قوة من جيش الاحتلال الإسرائيلي شابًا فلسطينيًا بالرصاص بزعم نيته تنفيذ عملية طعن قرب المسجد الإبراهيمي بمدينة الخليل جنوب الضفة الغربية المحتلة.



وأفاد مراسل وكالة "صفا" بأن جنود الاحتلال على حاجز "المافيا" أطلقوا النار على شاب وأصابوه في الأجزاء العليا من جسده، وشوهد ملقىً على الأرض.



وأوضح أن قوات الاحتلال انتشرت في محيط المكان، وعلى الحواجز العسكرية القريبة من البلدة القديمة بالخليل، وحولتها إلى منطقة عسكرية.



أما القناة العبرية العاشرة فزعمت أن الشاب الفلسطيني أخرج سكينًا وتوجه صوب الجنود لتنفيذ عملية طعن على الحاجز العسكري فأطلقوا عليه النار.