إصابة فلسطيني بزعم تنفيذه عملية طعن شمال الضفة

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السبيل- أُصيب شاب فلسطيني، بجراح، إثر إطلاق النار عليه من قبل قوة عسكرية إسرائيلية، قرب مدينة نابلس، شمال الضفة الغربية.

وقال الجيش الإسرائيلي، في تصريح مكتوب أرسل نسخة منه لوكالة الأناضول، إن فلسطينيا حاول تنفيذ عملية طعن، جنوبي نابلس في الضفة الغربية.



وأضاف:" تم إطلاق النار على الفلسطيني"، دون توضيح هويته أو مدى حالته الصحية.



وأوضح الجيش أن الحادث لم يتسبب بوقوع إصابات في صفوف الإسرائيليين.



من جانبهم، قال شهود عيان فلسطينيين، في اتصال هاتفي مع مراسل وكالة الأناضول، إن قوة عسكرية إسرائيلية أطلقت النار على شاب فلسطيني بالقرب من مدخل بلدة بيتا جنوبي نابلس.



وأضاف الشهود إن الشاب أصيب بجراح وتم نقله بمركبة اسعاف إسرائيلية.