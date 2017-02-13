استنفار في الأقصى لمنع الاحتلال من إدخال ''غرفة متنقلة''

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السبيل - يشهد المسجد الأقصى المبارك، منذ ساعات فجر اليوم الاثنين، حالة استنفار بين المصلين وحراس وسدنة المسجد، لمنع أي محاولة جديدة لشرطة الاحتلال لإدخال غرفة متنقلة إلى باحاته.



وكان مصلون وحراس المسجد الأقصى تصدوا لمحاولات شرطة الاحتلال إدخال غرفة متنقّلة (عبارة عن مظلات تستخدمها وقت الأمطار) إلى المسجد الأقصى من باب المغاربة عصر ومساء أمس.



وقالت دائرة الأوقاف والشؤون الإسلامية في القدس، على لسان مدير الإعلام فيها فراس الدبس، إن شرطة الاحتلال حاولت عصر أمس إدخال الغرفة المتنقّلة، وعاودت الكرّة مساء، وهدّدت بكسر الأقفال في حال التصدّي للعملية، لكن حرّاس المسجد أصروا على بقاء الغرفة خارج أبواب المسجد.



في سياق آخر، واصلت مجموعات من المستوطنين اليوم، اقتحاماتها الاستفزازية للمسجد الأقصى بحراسة وحماية قوات الاحتلال.



ونفذ المستوطنون جولات مشبوهة في المسجد، وتلقوا شرحا عن أسطورة الهيكل المزعوم من مرشدين وحاخامات، وتصدى مصلون لهذه الاقتحامات بهتافات التكبير الاحتجاجية.