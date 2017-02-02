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الخميس 2 شباط 2017

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إصابة 3 إسرائيليين بعملية دعس نفذتها فتاة شمال القدس (شاهد)

إصابة 3 إسرائيليين بعملية دعس نفذتها فتاة شمال القدس (شاهد)
السبيل - صفا

أصيب ثلاثة شرطيين إسرائيليين، مساء الخميس، بعملية دعس نفذتها فلسطينية شمال شرق مدينة القدس المحتلة، فيما أعلنت شرطة الاحتلال اعتقال المنفذة.

وقال موقع "والا" العبري، إن فتاة من الداخل الفلسطيني المحتل صدمت بسيارتها سيارة شرطة على مفرق "آدم" شمال شرق القدس، ما أدى لإصابة شرطيين وحارس أمن بجراح طفيفة.

وذكر الموقع العبري أن شرطة الاحتلال اعتقلت الفتاة وحققت معها، زاعمًا أنها اعترفت بنيتها تنفيذ عملية دعس.




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