استشهاد فلسطيني برصاص الاحتلال شرق بيت لحم

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السبيل- صفا



استشهد فتى وأصيب ستة آخرين بجروح عصر اليوم الاثنين برصاص الاحتلال الإسرائيلي خلال مواجهات في بلدة تقوع قرب بيت لحم في الضفة الغربية.

السبيل- صفااستشهد فتى وأصيب ستة آخرين بجروح عصر اليوم الاثنين برصاص الاحتلال الإسرائيلي خلال مواجهات في بلدة تقوع قرب بيت لحم في الضفة الغربية.



وأعلنت جمعية الهلال الأحمر أنها استلمت جثمان الشهيد بعد أن كان أصيب قبل ساعة برصاص الاحتلال.



وكانت اعتقلت قوات الاحتلال الفتى بعد إصابته بجروح خطيرة في مواجهات ببلدة تقوع قبل أن يتم الإعلان عن استشهاده.



من جانبها، أكّدت مصادر محلية من البلدة لوكالة "صفا" أن الشهيد هو قصي حسن العمور، وأصيب بأكثر من رصاصة في المناطق العلوية من جسمه.



وأضافت المصادر أن المواجهات أسفرت عن ستة جرحى آخرين وصفت حالتهم بالمتوسطة إلى طفيفة.

