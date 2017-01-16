عضو بالكنيست: جنودنا هربوا بالقدس كـ''الولايا''

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وصف عضو الكنيست الإسرائيلي المتطرف عن حزب الليكود "موشي فيغلين" مشهد هروب الجنود الإسرائيليين أثناء عملية الدهس التي وقعت قبل نحو أسبوع في القدس المحتلة، بهروب "الولايا".

السبيل - صفاوصف عضو الكنيست الإسرائيلي المتطرف عن حزب الليكود "موشي فيغلين" مشهد هروب الجنود الإسرائيليين أثناء عملية الدهس التي وقعت قبل نحو أسبوع في القدس المحتلة، بهروب "الولايا".



ونقلت وسائل إعلام عبرية عن "فيغلين" قوله إن "حركة حماس تنظر إلى هكذا فيديو من باب الشماتة، وليس من باب المديح".



واتهم الإعلام الرسمي بالدفاع عن الجنود، وتبرير هربهم بتلقيهم الأوامر للهرب، متناسين دور أحد الحراس الذي أطلق النار باتجاه منفذ العملية الشهيد فادي قنبر.



ودعا فيغلين إلى تبني رواية الدفاع بدل رواية الهرب عبر التركيز على دور الحارس البطولي، وليس دور الجنود الهاربين.



وكان الشاب المقدسي فادي قنبر قاد شاحنته نحو مجموعة كبيرة من جنود وحدة النخبة في جيش الاحتلال "جولاني"، وقتل أربعة منهم، وأصيب 13 آخرين، بينهم عدد بحالات الخطر، فيما استشهد قنبر لاحقًا.



يذكر أن حارسًا إسرائيليًّا انتقد فرار مئات الجنود من مكان العملية، وتركه وحيدًا ليواجه سائق الشاحنة، قائلًا: "أطلقت 13 طلقة باتجاه السائق، مستغربًا هروب الجنود مع حملهم سلاحًا أكثر فاعلية".



يشار إلى أن جيش الاحتلال الإسرائيلي قرر فتح تحقيق في فرار العشرات من جنوده من مكان عملية الدهس ظهر الأحد، وعدم مواجهتهم الشهيد قنبر الذي قاد شاحنته، ودهس مجموعة جنود.



وقالت تقرير إعلامية إسرائيلية إن عشرات الجنود كانوا في موقع العملية، وفضلوا الفرار على مواجهة المنفذ.