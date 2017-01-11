مقترح إسرائيلي للتحايل بنقل السفارة الأمريكية للقدس

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كشفت القناة العبرية الثانية الليلة النقاب عن فحوى التوصل إلى حل وسط، بخصوص نقل السفارة الأمريكية من "تل أبيب" إلى القدس المحتلة، يقضي بالتحايل؛ منعًا لإثارة الفلسطينيين والمسلمين على حد سواء.

السبيل - صفاكشفت القناة العبرية الثانية الليلة النقاب عن فحوى التوصل إلى حل وسط، بخصوص نقل السفارة الأمريكية من "تل أبيب" إلى القدس المحتلة، يقضي بالتحايل؛ منعًا لإثارة الفلسطينيين والمسلمين على حد سواء.



ويقضي الحل الوسط الذي كشفته القناة- وفقًا لمصادر بالخارجية الإسرائيلية ومصدر مقرب من الرئيس الأمريكي الجديد دونالد ترامب- بانتقال السفير الأمريكي الجديد للعمل من مبنى القنصلية الأمريكية بحي "أرمون هنتسيف" الاستيطاني عبر طاقم مقلص، فيما ستحافظ السفارة في "تل أبيب" على عملها، ولن تغلق.



ويدور الحديث على انتقال السفير الأمريكي "ديفيد فريدمان" الذي أعلن ترامب عن نيته تعيينه بمنصب السفير الأمريكي في "إسرائيل"، للعمل في مقر القنصلية بالقدس المحتلة.