بالفيديو.. اعتراف إسرائيلي: جنودنا فروا بالكثير من العمليات

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السبيل - صفا



بعد يوم واحد على تنفيذ عملية الدهس عبر شاحنة بالقدس المحتلة وفرار عشرات الجنود من المكان، اعترفت قناة عبرية بتكرار حالات هرب الجنود من أمام منفذي العمليات، وكذلك إعدام الجنود لمنفذيها بعد إصابتهم بعيداً عن الكاميرات.

السبيل - صفابعد يوم واحد على تنفيذ عملية الدهس عبر شاحنة بالقدس المحتلة وفرار عشرات الجنود من المكان، اعترفت قناة عبرية بتكرار حالات هرب الجنود من أمام منفذي العمليات، وكذلك إعدام الجنود لمنفذيها بعد إصابتهم بعيداً عن الكاميرات.



ونقل عن الصحفي في القناة 20 والمقربة من اليمين الإسرائيلي "كلمان لفيسكند" قوله إن ما حدث من فرار مئات الجنود بعملية الدهس بالقدس أمس الأحد، وكذلك إعدام الجندي "أليؤور أزرايا" لمصاب بالخليل لم تكن حالات فردية بل سبقتها حوادث مشابهة لفرار الجنود من ساحات العمليات، بالإضافة لإعدام منفذيها بعيداً عن الكاميرات.



وبين مذيع القناة أن جنرالات كبار أقدموا على إعدامات للأسرى والمصابين، وأن الأمر لم يكن حادثة فردية فقط.



