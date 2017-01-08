''الكابينت'' الإسرائيلي يتخذ 5 قرارات رداً على عملية القدس

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قرر المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر للشؤون السياسية والأمنية (الكابينت)، مساء الأحد، اتخاذ سلسلة خطوات عقابية ردا على عملية دهس وقعت بمدينة القدس، اليوم، وأسفرت عن مقتل 4 جنود إسرائيلين وإصابة 15 آخرين.

السبيل - الأناضولقرر المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر للشؤون السياسية والأمنية (الكابينت)، مساء الأحد، اتخاذ سلسلة خطوات عقابية ردا على عملية دهس وقعت بمدينة القدس، اليوم، وأسفرت عن مقتل 4 جنود إسرائيلين وإصابة 15 آخرين.



وبحسب الإذاعة الإسرائيلية العامة (رسمية)، فإن "الكابينت" عقد جلسة خاصة لمناقشة عملية الدهس في القدس، واتخذ خمسة قرارات عقابية ردا عليها من أبرزها، فرض الاعتقال الإداري على كل شخص يشتبه بدعمه أو انتمائه لتنظيم "داعش".



والاعتقال الإداري، هو قرار اعتقال تُقره المخابرات الإسرائيلية، لمدة تتراوح بين شهر إلى ستة أشهر، بناء على "معلومات سرية أمنية" بحق المعتقل.



ويجدّد الاعتقال حال إقرار أن المعتقل ما زال يشكل خطرًا على أمن إسرائيل، ويعرض التمديد الإداري للمعتقل على قاضٍ عسكري، لتثبيته، وإعطائه "صبغة قانونية".



كما قرر المجلس الوزاري المصغر، هدم منزل منفذ عملية الدهس فادي أحمد حمدان القنبر، الواقع في حي "جبل المكبر" بمدينة القدس، بأقرب وقت ممكن، وفق الإذاعة الإسرائيلية.



واشتملت القرارات أيضا على وقف طلبات لم الشمل (توحيد الأسرة) الخاص بأبناء عائلة منفذ العملية.



ويحتاج المقدسيون الذين يتزوجون من فلسطينيين يقطنون بالضفة الغربية أو قطاع غزة إلى تقديم طلبات للم شمل العائلة، حيث يمنع سكان الضفة وغزة من دخول القدس بدون تصريح خاص تصدرها السلطات الإسرائيلية.



واتخذ "الكابنيت" قرارا بمنع تسليم جثمان منفذ عملية الدهس إلى عائلته، إضافة إلى اعتقال كل فلسطيني "عبر عن فرحته" في هجوم القدس.



وفي وقت سابق اليوم، أعلنت هيئة الإسعاف الإسرائيلية (نجمة داود الحمراء) أن 4 إسرائيليين قتلوا وأُصيب 15 آخرون، جراء حادث دهس وقع في مستوطنة إسرائيلية جنوبي القدس.



وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، مساء اليوم الأحد، إن منفذ عملية الدهس في مدينة القدس معروف لدى أجهزة الأمن، ووفقا لكل المؤشرات، فهو من أنصار تنظيم "داعش" الإرهابي.



ونقل الموقع الإلكتروني لصحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية عن نتنياهو قوله في تعقيبه على العملية: "الهجوم هو جزء من سلسلة الهجمات التي من الممكن جدا أن يكون لها علاقة بما يجري من هجمات مماثلة في باريس وبرلين".





