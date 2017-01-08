بالفيديو.. لحظة دهس الجنود الصهاينة في القدس المحتلة

السبيل - لقي 4 جنود إسرائيليون مصرعهم وأصيب 13 آخرون ظهر الأحد بعملية دهس كبيرة وقعت في مدينة القدس المحتلة، ونفذت عبر شاحنة، فيما جرى استهداف المنفذ بالرصاص، فاستشهد بالمكان.

وذكرت القناة العبرية الثانية أن شاحنة متوسطة تحمل رافعة دهست مجموعة كبيرة من الجنود، بعد نزولهم من حافلة بموقف بحي "أرمون هنتسيف" قرب جبل المكبر، فيما تراجعت الشاحنة أكثر من مرة وعاودت دهس الجنود قبل استهداف السائق بوابل من الرصاص فاستشهد بالمكان.