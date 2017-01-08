بالفيديو.. لحظة دهس الجنود الصهاينة في القدس المحتلة
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وذكرت القناة العبرية الثانية أن شاحنة متوسطة تحمل رافعة دهست مجموعة كبيرة من الجنود، بعد نزولهم من حافلة بموقف بحي "أرمون هنتسيف" قرب جبل المكبر، فيما تراجعت الشاحنة أكثر من مرة وعاودت دهس الجنود قبل استهداف السائق بوابل من الرصاص فاستشهد بالمكان.
لحظة عملية دهس جنود الاحتلال في مدينة القدس والتي أسفرت عن 4 قتلى وأكثر من 20 إصابة.#شاحنة_الانتفاضةpic.twitter.com/tPwwdAeN0R— شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) ٨ يناير، ٢٠١٧
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