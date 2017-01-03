إصابة جنديين اسرائيليين في عملية دهس شمال جنين

Tweet



السبيل- صفا



أصيب جنديين من جيش الاحتلال الاسرائيلي مساء اليوم الثلاثاء، في عملية دهسٍ وقعت قرب حاجز الجلمة العسكري، شمال مدينة جنين، بالضفة المحتلة. السبيل- صفاأصيب جنديين من جيش الاحتلال الاسرائيلي مساء اليوم الثلاثاء، في عملية دهسٍ وقعت قرب حاجز الجلمة العسكري، شمال مدينة جنين، بالضفة المحتلة.



وأفادت مصادر إعلام الاحتلال، أنّ سيارة مسرعة على الطريق "60"، قامت بتنفيذ عملية دهس، قرب الحاجز العسكري لجيش الاحتلال.



وأفادت حتى اللحظة أنّ اثنين من "الإسرائيليين" أصيبا في العملية. دون وجود تفاصيل كاملة حتى اللحظة.