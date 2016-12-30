مقاومون يُطلقون النار باتجاه برج عسكري إسرائيلي بالضفة

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السبيل - أطلق مقاومون فلسطينيون، مساء اليوم الجمعة، النار باتجاه برج عسكري إسرائيلي قرب مدينة جنين في الضفة الغربية المحتلة.



وذكرت وسائل إعلام عبرية، أن فلسطينيين قاموا بإطلاق النار باتجاه برج عسكري للجيش الإسرائيلي قرب بلدة يعبد غربي مدينة جنين.



وأضافت أن العملية لم تُسفر عن وقوع إصابات، لافتة إلى أن الجيش الإسرائيلي بدأ في عملية البحث عن مُطلقي النار الذين تمكنوا من الانسحاب من المكان.



وتعدّ هذه العملية الثالثة خلال الأسبوع الماضي في جنين، حيث أطلق مقاومون النار على حاجز الجلمة العسكري شمالي المدينة، إضافة لعملية أخرى في المدينة ذاتها، حيث لم تُسفر تلك العمليات عن وقوع إصابات في صفوف الإسرائيليين.